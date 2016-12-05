Гол Сухова принес "Уфе" победу над "Томью". Гончаренко провел последний матч?

В матче 17-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле одолела "Томь" – 1:0. Автором единственного мяча стал Александр Сухов. Хозяева одержали третью победу в последних четырех играх премьер-лиги.

Отметим, что перед встречей появилась информация о том, что она станет последней для главного тренера "Уфы" Виктора Гончаренко на этом посту. Его подопечные поднялись на восьмое место в таблице перед зимним перерывом. Правда, их может обойти "Рубин", у которого есть матч в запасе.

Безвыигрышная серия "Томи" достигла уже десяти встреч. Команда занимает 15-ю строчку, но может опуститься на последнее место, если тульский "Арсенал" наберет очки в этом туре.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Уфа" – "Томь" (Томск) – 1:0 (0:0)

Гол: Сухов, 64.

"Уфа": Лунев, Сухов, Живоглядов, Васин, Аликин, Стоцкий, Ванек, Безденежных (Марсинью, 46), Засеев (Фатаи, 63), Сысуев (Зубарев, 84), Игбун.

"Томь": Коченков, Комбаров (Баляйкин, 80), Яблонский, Жиров, Бордачев, Дудиев, Ковальчук, Дроппа, Бикфалви, Попов (Кудряшов, 68), Соболев (Погребняк, 76).

Предупреждения: Соболев, 13. Сысуев, 35. Жиров, 41. Засеев, 59. Комбаров, 71. Баляйкин, 90+1.

Удаление: Дудиев, 90+1.

Судьи: МАТЮНИН (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Архипов (Ульяновск).

5 декабря. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" - "Томь"