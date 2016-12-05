Гол Сухова принес "Уфе" победу над "Томью". Гончаренко провел последний матч?

В матче 17-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле одолела "Томь" – 1:0. Автором единственного мяча стал Александр Сухов. Хозяева одержали третью победу в последних четырех играх премьер-лиги.
Отметим, что перед встречей появилась информация о том, что она станет последней для главного тренера "Уфы" Виктора Гончаренко на этом посту. Его подопечные поднялись на восьмое место в таблице перед зимним перерывом. Правда, их может обойти "Рубин", у которого есть матч в запасе.
Безвыигрышная серия "Томи" достигла уже десяти встреч. Команда занимает 15-ю строчку, но может опуститься на последнее место, если тульский "Арсенал" наберет очки в этом туре.
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
"Уфа" – "Томь" (Томск) – 1:0 (0:0)
Гол: Сухов, 64.
"Уфа": Лунев, Сухов, Живоглядов, Васин, Аликин, Стоцкий, Ванек, Безденежных (Марсинью, 46), Засеев (Фатаи, 63), Сысуев (Зубарев, 84), Игбун.
"Томь": Коченков, Комбаров (Баляйкин, 80), Яблонский, Жиров, Бордачев, Дудиев, Ковальчук, Дроппа, Бикфалви, Попов (Кудряшов, 68), Соболев (Погребняк, 76).
Предупреждения: Соболев, 13. Сысуев, 35. Жиров, 41. Засеев, 59. Комбаров, 71. Баляйкин, 90+1.
Удаление: Дудиев, 90+1.
Судьи: МАТЮНИН (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Архипов (Ульяновск).
5 декабря. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Трансляция матча "Уфа" - "Томь"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 17-й тур. #УфаТомь 1:0 64' Александр Сухов pic.twitter.com/gqZt0925Lz– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 декабря 2016 г.
DENsid
Уфу с победой, Томи не вешать нос ! Вот хорошая команда Уфа : и играет неплохо, и тренер хороший, и с финансированием проблем нет, но есть одно жирное "НО".... кому она нужна в Уфе ? Посмотрел статистику посещаемости Салавата и Уфы - она одинаковая примерно по 6800 в среднем. Ну и огромное спасибо надо сказать РФПЛ за матчи в ноябре-декабре от всех болельщиков, а тут ещё и 5 декабря (!) в понедельник (!) проводят 5 (!) матчей ?!?! Тут как говорится без комментариев, для кого футбол ......
15:10 5 декабря
shpasic
да уже лучше Уасю играющим тренером сделать - точно не хуже будет.
15:08 5 декабря
KotZombie43484
А перспективы-то равные у команд! 7 очков мало что значат, я бы на месте армейцев взял Кононова, или иностранного тренера - давно таких армейцы не брали, авось поможет.
15:03 5 декабря