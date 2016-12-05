14:53 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Сухова принес "Уфе" победу над "Томью". Гончаренко провел последний матч?

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В матче 17-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле одолела "Томь" – 1:0. Автором единственного мяча стал Александр Сухов. Хозяева одержали третью победу в последних четырех играх премьер-лиги.

Отметим, что перед встречей появилась информация о том, что она станет последней для главного тренера "Уфы" Виктора Гончаренко на этом посту. Его подопечные поднялись на восьмое место в таблице перед зимним перерывом. Правда, их может обойти "Рубин", у которого есть матч в запасе.

Безвыигрышная серия "Томи" достигла уже десяти встреч. Команда занимает 15-ю строчку, но может опуститься на последнее место, если тульский "Арсенал" наберет очки в этом туре.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Уфа" – "Томь" (Томск) – 1:0 (0:0)

Гол: Сухов, 64.

"Уфа": Лунев, Сухов, Живоглядов, Васин, Аликин, Стоцкий, Ванек, Безденежных (Марсинью, 46), Засеев (Фатаи, 63), Сысуев (Зубарев, 84), Игбун.

"Томь": Коченков, Комбаров (Баляйкин, 80), Яблонский, Жиров, Бордачев, Дудиев, Ковальчук, Дроппа, Бикфалви, Попов (Кудряшов, 68), Соболев (Погребняк, 76).

Предупреждения: Соболев, 13. Сысуев, 35. Жиров, 41. Засеев, 59. Комбаров, 71. Баляйкин, 90+1.

Удаление: Дудиев, 90+1.

Судьи: МАТЮНИН (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Архипов (Ульяновск).

5 декабря. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" - "Томь"

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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DENsid

Уфу с победой, Томи не вешать нос ! Вот хорошая команда Уфа : и играет неплохо, и тренер хороший, и с финансированием проблем нет, но есть одно жирное "НО".... кому она нужна в Уфе ? Посмотрел статистику посещаемости Салавата и Уфы - она одинаковая примерно по 6800 в среднем. Ну и огромное спасибо надо сказать РФПЛ за матчи в ноябре-декабре от всех болельщиков, а тут ещё и 5 декабря (!) в понедельник (!) проводят 5 (!) матчей ?!?! Тут как говорится без комментариев, для кого футбол ......

15:10 5 декабря

shpasic

да уже лучше Уасю играющим тренером сделать - точно не хуже будет.

15:08 5 декабря

KotZombie43484

А перспективы-то равные у команд! 7 очков мало что значат, я бы на месте армейцев взял Кононова, или иностранного тренера - давно таких армейцы не брали, авось поможет.

15:03 5 декабря

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