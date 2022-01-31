Гол Смолова помог «Динамо» в товарищеском матче победить «Енисей»

Московское «Динамо» в товарищеском матче победило «Енисей». Бело-голубые взяли верх со счетом 2:0.

Команда забила по голу в каждом из таймов. Отличились полузащитник Денис Макаров и нападающий Федор Смолов.