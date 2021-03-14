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Гол Кварацхелии стал для «Рубина» юбилейным 2700-м в чемпионатах страны

17:17
Хвича Кварацхелия. Фото Twitter
Хвича Кварацхелия. Фото Twitter
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Второй мяч в ворота «Уфы», который забил полузащитник Хвича Кварацхелия с передачи Михаила Костюкова, стал юбилейным, 2700-м, голом «Рубина» в чемпионатах страны, информирует пресс-служба казанцев.

14 марта «Рубин» разгромил в гостях «Уфу» со счетом 3:0 в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

Уфа — Рубин

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/gol-kvaratshelii-2700-y-v-chempionatah-strany

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