Гол Кварацхелии стал для «Рубина» юбилейным 2700-м в чемпионатах страны
Второй мяч в ворота «Уфы», который забил полузащитник Хвича Кварацхелия с передачи Михаила Костюкова, стал юбилейным, 2700-м, голом «Рубина» в чемпионатах страны, информирует пресс-служба казанцев.
14 марта «Рубин» разгромил в гостях «Уфу» со счетом 3:0 в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/gol-kvaratshelii-2700-y-v-chempionatah-strany
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