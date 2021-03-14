Хохлов считает, что победа «Спартака» над «Динамо» была закономерной

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал «СЭ» поражение бело-голубых в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Спартака» (1:2)

«Результат в матче был закономерным, хотя при удачном раскладе у «Динамо» тоже были шансы сравнять счет, — сообщил Хохлов «СЭ». — В любом случае, я считаю, что «Спартак» больше наиграл на победу, потому что бело-голубые включились в игру только после 1:2, а до этого совсем ничего не получалось.

Мне очень нравится, что в «Динамо» активно наигрывают молодежь. Мне нравится, как себя проявляют молодые парни. Тот же Захарян, если он и дальше будет так играть и прогрессировать, то вполне может стать хорошим футболистом. Тюкавин, который выходит на замену, тоже вызывает симпатию. Молодежь перспективная, главное, чтобы не останавливались на одном месте. У нас уже были примеры, когда игроки начинают показывать себя, подают надежды, а в итоге ничего».

Экс-тренер «Динамо» также считает, что бело-голубые могут получить путевку в еврокубки по итогам сезона.

«Игр еще много. Я думаю, если еще будет положительный результат, а он вполне возможен, то «Динамо» может зацепиться за еврокубки», — добавил Хохлов.

«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. У «Динамо» осталось 36 очков (пятое место).

(Артем Бухаев)