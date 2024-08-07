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Газизов — об отстранении арбитров матча «Динамо» — «Пари НН»: «Мы рады, что нас услышали. Пусть разбираются компетентные органы»

Газизов назвал отстранение арбитров Бобровского и Шафеева хорошим решением
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал отстранение от работы арбитров матча 3-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Пари НН» (0:1).

«Отстранить этих судей на какое-то время — хорошее решение. Такого уровня непрофессионалы не должны вообще судить российский футбол. Мы рады, что нас услышали, а дальше пусть разбираются компетентные органы, почему так происходит», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что главный арбитр и арбитр ВАР матча «Динамо» — «Пари НН» (Ян Бобровский и Рафаэль Шафеев) не будут получать назначений на ближайшие матчи.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками находится на 13-й строчке.

Константин Передерий

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
Рафаэль Шафеев
Шамиль Газизов
Ян Бобровский
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
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