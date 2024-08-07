Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал отстранение от работы арбитров матча 3-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Пари НН» (0:1).

«Отстранить этих судей на какое-то время — хорошее решение. Такого уровня непрофессионалы не должны вообще судить российский футбол. Мы рады, что нас услышали, а дальше пусть разбираются компетентные органы, почему так происходит», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что главный арбитр и арбитр ВАР матча «Динамо» — «Пари НН» (Ян Бобровский и Рафаэль Шафеев) не будут получать назначений на ближайшие матчи.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками находится на 13-й строчке.

Константин Передерий