Нападающий «Хапоэля» Чибота переходит в «Акрон»

Форвард «Хапоэля» Мавис Чибота согласовал контракт тольяттинским «Акроном» и должен сегодня, 10 сентября, вылететь в Россию для прохождения медосмотра, сообщает Sport5.co.il.

Ранее портал One.co.il также сообщил, что футболист покинул тель-авиский клуб и скоро присоединиться к команде из РФ, но не уточнил ее название.

28-летний конголезец перешел в «Хапоэль» из «Маккаби» Хайфа в 2023 году. Всего за клуб он провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с тель-авивским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Эли Швидлер