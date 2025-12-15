Булыкин: «Влияние Дзюбы на российский футбол очень сильно, он один из лучших нападающих»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» заявил, что форвард Артем Дзюба сильно повлиял на российский футбол.

«Влияние Артема Дзюбы на российский футбол очень сильное. Он доказал, что является отличным нападающим на всех уровнях, и, безусловно, стал рекордсменом во многих сферах», — сказал Булыкин в интервью «СЭ».

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России, на его счету 31 гол в 56 матчах.

В сезоне-2025/26 на счету Дзюбы 16 матчей, 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт 37-летнего нападающего «Акрона» заканчивается летом 2026 года.

(Алена Володина)