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Глушенков получил красную карточку за удар ногой Айртону

19:42
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Полузащитник «Химок» Максим Глушенков получил прямую красную карточку в первом тайме матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Глушенков упал на газон в борьбе с защитником красно-белых Айртоном. Максим в ответ ударил бразильца шипами.

Напомним, что права на Глушенкова принадлежат именно «Спартаку», а в «Химках» он находится в аренде.

Спартак — Химки

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