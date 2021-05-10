Глушенков получил красную карточку за удар ногой Айртону

Полузащитник «Химок» Максим Глушенков получил прямую красную карточку в первом тайме матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Глушенков упал на газон в борьбе с защитником красно-белых Айртоном. Максим в ответ ударил бразильца шипами.

Напомним, что права на Глушенкова принадлежат именно «Спартаку», а в «Химках» он находится в аренде.