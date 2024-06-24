Глушаков о возможном возвращении Промеса: «Ему есть, что доказывать»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении нападающего красно-белых Квинси Промеса в Россию.

По информации Legalbet, в ближайшее время нападающий «Спартака» вернется в Москву. Вопрос решался на уровне министерств двух государств.

«Как игрок он нужен «Спартаку». За полгода нельзя потерять физическую форму. Думаю, он там дурака не валял и тренировался. Знаю его характер. Ему есть, что доказывать. Очень хотел бы его возвращения», — сказал Глушаков «СЭ».

В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 годам заключения по двум уголовным делам, поэтому футболист не мог покинуть Дубай даже после закрытия дела о ДТП.

Промес вернулся в московский клуб в 2021 году. В сезоне-2023/24 он провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Константин Передерий