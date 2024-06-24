Илич о целях «Пари НН»: «Задача-минимум — завершить сезон выше зоны стыков»
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о целях команды на предстоящий сезон РПЛ.
— У вас уже был разговор с руководством клуба о целях на следующий сезон?
— Мы общаемся ежедневно. Но я сам должен ставить задачу команде перед началом сезона. В последние годы ситуация одна и та же — команда борется за выживание в стыковых матчах. Нужно делать шаг вперед. Задача-минимум — завершить сезон выше зоны стыков. Но никогда не знаешь, что будет дальше. Сейчас мы должны хорошо подготовиться. Надеюсь, все игроки будут здоровы.
— Не было никаких сомнений, что вы останетесь в клубе на следующий сезон?
— Как я и говорил ранее, мой контракт действует еще год. Но я понимаю, что, когда руководство недовольно тренером, они могут его уволить. Так происходит в футболе. Сейчас у меня сомнений нет — я здесь. Может быть, меня уволят через пять месяцев, а может, я останусь надолго. Я реалист.
В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -