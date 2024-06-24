Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:45

Илич о целях «Пари НН»: «Задача-минимум — завершить сезон выше зоны стыков»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о целях команды на предстоящий сезон РПЛ.

— У вас уже был разговор с руководством клуба о целях на следующий сезон?

— Мы общаемся ежедневно. Но я сам должен ставить задачу команде перед началом сезона. В последние годы ситуация одна и та же — команда борется за выживание в стыковых матчах. Нужно делать шаг вперед. Задача-минимум — завершить сезон выше зоны стыков. Но никогда не знаешь, что будет дальше. Сейчас мы должны хорошо подготовиться. Надеюсь, все игроки будут здоровы.

— Не было никаких сомнений, что вы останетесь в клубе на следующий сезон?

— Как я и говорил ранее, мой контракт действует еще год. Но я понимаю, что, когда руководство недовольно тренером, они могут его уволить. Так происходит в футболе. Сейчас у меня сомнений нет — я здесь. Может быть, меня уволят через пять месяцев, а может, я останусь надолго. Я реалист.

В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Саша Илич. «Это был тяжелейший месяц в моей карьере». Интервью тренера «Пари НН» Саши Илича

Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Мичков подпишет трехлетний контракт новичка с «Филадельфией»
Роналду выступил в новой роли в сборной Португалии на Евро-2024
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Возвращение в Тарасовку, смерть легенды клуба и возможный трансфер нападающего за 40 млн евро. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Глушаков о возможном возвращении Промеса: «Ему есть, что доказывать»
Илич — об уходе Кучаева: «Финансовая сторона вопроса, вероятно, вынудила его покинуть клуб»
Илич рассказал о планах по усилению «Пари НН»
Илич: «Мне нужны квалифицированные футболисты. В следующем сезоне хочу видеть конкурентоспособную команду»
Источник: Промес в скором времени вернется в Россию из ОАЭ
Миранчук прошел медосмотр вместе с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илич — об уходе Кучаева: «Финансовая сторона вопроса, вероятно, вынудила его покинуть клуб»

Ещенко — о возможном возвращении Промеса: «Разве техника может потеряться за полгода?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости