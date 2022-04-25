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«Я поставил жирную точку в этом цирке». Вратарь «Крыльев» Ломаев — о матче с «Химками»

Вратарь «Крыльев Советов» прокомментировал поражение в матче с «Химками»
Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:4).

По ходу встречи арбитр удалил двоих футболистов «Крыльев Советов» и назначил пенальти в ворота самарцев. В результате клуб подаст протест на судейство.

«Мне кажется, мы сделали все, чтобы спасти игру. Я поставил жирную точку в этом цирке, скажем так. По судейству — без комментариев. Люди, которые смотрели матч, все понимают, — если они футбольные люди.

Мой «финт Зидана»? Плохо принял мяч. У меня было два решения — сыграть в подкате, либо сделать то, что я сделал. Не получилось... Понимаю, что-то, что я сделал, отвратительно со стороны вратаря, но уже не вернуть. У нас задача — побеждать в каком матче. Как можно выше подняться в таблице», — приводит слова Ломаева «РБ Спорт».

По итогам матча «Крылья Советов» с 38 очками сохраняют за собой седьмую строчку. «Химки» остаются на 13-м месте, имея в своем активе 28 баллов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-lomaev-ya-postavil-zhirnuyu-tochku-v-e-tom-tsirke/

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Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
2
1
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
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