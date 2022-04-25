Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:4).

По ходу встречи арбитр удалил двоих футболистов «Крыльев Советов» и назначил пенальти в ворота самарцев. В результате клуб подаст протест на судейство.

«Мне кажется, мы сделали все, чтобы спасти игру. Я поставил жирную точку в этом цирке, скажем так. По судейству — без комментариев. Люди, которые смотрели матч, все понимают, — если они футбольные люди.

Мой «финт Зидана»? Плохо принял мяч. У меня было два решения — сыграть в подкате, либо сделать то, что я сделал. Не получилось... Понимаю, что-то, что я сделал, отвратительно со стороны вратаря, но уже не вернуть. У нас задача — побеждать в каком матче. Как можно выше подняться в таблице», — приводит слова Ломаева «РБ Спорт».

По итогам матча «Крылья Советов» с 38 очками сохраняют за собой седьмую строчку. «Химки» остаются на 13-м месте, имея в своем активе 28 баллов.