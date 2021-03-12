Гол Мирзова принес «Химкам» победу над «Ростовом»
«Химки» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Ростов» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Резиуан Мирзов. На 71-й минуте арбитр матча Сергей Лапочкин отменил гол форварда ростовской команды Али Соу после видеопросмотра. Полузащитник хозяев Александр Трошечкин на 90-й минуте получил вторую желтую карточку.
После этого матча «Химки» с 32 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Ростов» с 34 очками — на седьмой строчке.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
22-й тур
«Химки» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0)
Гол: Мирзов, 49 — с пенальти.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков, Мирзов (Кухарчук, 90+4), Камышев (Трошечкин, 46), Боженов, Конате.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Алеесами, Поярков (Фольмер, 88), Махатадзе (Байрамян, 61), Тугарев (Гигович, 61), Норманн, Глебов, Альмквист (Полоз, 71), Соу.
Предупреждения: Камышев, 31. Альмквист, 66. Трошечкин, 77.
Удаление: Трошечкин, 90.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Болотенков, Кобзев (оба — Москва).
ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Богданов (Верея).
12 марта. Химки. Стадион «Арена Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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