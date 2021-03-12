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Гол Мирзова принес «Химкам» победу над «Ростовом»

20:59
12 марта. «Химки» — «Ростов» — 1:0. Резиуан Мирзов (с мячом). Фото ФК «Химки»
12 марта. «Химки» — «Ростов» — 1:0. Резиуан Мирзов (с мячом). Фото ФК «Химки»
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«Химки» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Резиуан Мирзов. На 71-й минуте арбитр матча Сергей Лапочкин отменил гол форварда ростовской команды Али Соу после видеопросмотра. Полузащитник хозяев Александр Трошечкин на 90-й минуте получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Химки» с 32 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Ростов» с 34 очками — на седьмой строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

22-й тур

«Химки» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0)

Гол: Мирзов, 49 — с пенальти.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков, Мирзов (Кухарчук, 90+4), Камышев (Трошечкин, 46), Боженов, Конате.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Алеесами, Поярков (Фольмер, 88), Махатадзе (Байрамян, 61), Тугарев (Гигович, 61), Норманн, Глебов, Альмквист (Полоз, 71), Соу.

Предупреждения: Камышев, 31. Альмквист, 66. Трошечкин, 77.

Удаление: Трошечкин, 90.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Болотенков, Кобзев (оба — Москва).

ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Богданов (Верея).

12 марта. Химки. Стадион «Арена Химки».

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