Гасилин — о самой популярной команде: «Футбол — для болельщиков, а «Зенит» — самый посещаемый клуб Восточной Европы»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Зенит» популярнее. То, что было в прошлом, это неважно. Сейчас «Зенит» — самый посещаемый клуб Восточной Европы. Когда на «Спартак» будут ходить хотя бы чуть-чуть меньше, чем на «Зенит», тогда поговорим. А сейчас разница большая. Не будем заглядывать в прошлое, давайте возьмем последние 10 лет и посчитаем, у кого сколько кубков. И не забываем: футбол — для болельщиков, а «Зенит» — самый посещаемый клуб Восточной Европы», — сказал Гасилин «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.