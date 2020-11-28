Глушаков с нетерпением ждет матча с ЦСКА

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» получил приз лучшему игроку встречи.

— Думали о победе, самоотдаче и установке тренера, — отметил Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Нам нужно было три очка и все.

Моя игра? Есть над чем работать. Понятно, что вдвоем в центре поля было тяжело играть против троих. Но мы справляемся. Впереди матчи. Сейчас порадуемся и будем дальше готовиться. Наконец, сыграю с ЦСКА. Года два-три с ними не играл.

— ЦСКА, также как и «Краснодар», играет в еврокубках. Сегодня «Краснодар», возможно, был ослаблен.

— Там такой подбор игроков и такая скамейка. Каждый футболист достоин состава. Поэтому ссылаться на перелеты или еще на что-то не стоит. У «Краснодара» было 3-4 дня. Понятно, может, эмоций не хватало. Но это футбол.

— Хотели бы приз лучшему игроку получить после следующего тура?

— Из тура в тур будем стараться. Кто там в студии сидел. Привет передавайте и скажите спасибо.