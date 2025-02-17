Глушаков: «Были предложения от клубов первой лиги. Из РПЛ пока нет»

Полузащитник Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продолжении профессиональной карьеры.

— Пока нет понимания по продолжению карьеры. Сейчас я тренируюсь со «СКА Ростов» из медиалиги (в последнем матче за «СКА Ростов» Глушаков забил со штрафного гол в ворота Rocket Team. — Прим. «СЭ»). Тренируюсь, бегаю. Посмотрю, что будет дальше.

— Были ли у вас предложения от клубов РПЛ и первой лиги этой зимой?

— Были предложения от клубов первой лиги. Из РПЛ пока не было, но, надеюсь, будут. Готов рассматривать разные варианты, — сказал Глушаков «СЭ».

Последним клубом Глушакова являются подмосковные «Химки», которые 38-летний полузащитник покинул этой зимой.