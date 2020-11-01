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«Глупость игрока, нельзя так было делать». Рахимов — о пропущенных голах от «Урала»

16:21

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов раскритиковал действия команды в пропущенных голах в игре 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» (1:2).

— Не могу сказать, что команда не боролась, — сказал Рахимов в эфире «Матч премьер». — Глупо пропустили два мяча. В первом голе выпустили со своей половины соперника и получили атаку. Во втором необдуманные действия в штрафной. Это глупость игрока, нельзя так было делать.

Уфа — Урал

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