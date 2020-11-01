«Глупость игрока, нельзя так было делать». Рахимов — о пропущенных голах от «Урала»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов раскритиковал действия команды в пропущенных голах в игре 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» (1:2).
— Не могу сказать, что команда не боролась, — сказал Рахимов в эфире «Матч премьер». — Глупо пропустили два мяча. В первом голе выпустили со своей половины соперника и получили атаку. Во втором необдуманные действия в штрафной. Это глупость игрока, нельзя так было делать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.