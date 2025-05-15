Черчесов: «Меня связывают с «Локомотивом»? Чем связывают, канатами?»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию, что он может возглавить «Локомотив».

«Меня связывают с «Локомотивом»? Чем связывают, канатами? Я же здесь, перед вами. Посчитают нужным, обратятся», — сказал Черчесов.

В конце апреля сообщалось, что Михаил Галактионов может покинуть пост главного тренера «Локомотива». На его место рассматриваются Черчесов, Владимир Федотов и Дмитрий Хохлов.