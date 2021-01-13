Главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили прокомментировал «СЭ» тему с вакцинацией футболистов.

— Президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что в его команде все пошли в отказ. Какая позиция в «Динамо»?

— Вопрос сложный. Все-таки мы имеем дело с профессиональными спортсменами, которые ежедневно испытывают огромные нагрузки. Будущее, конечно, за вакцинированием, это надо будет делать, но пока данные по применению вакцины есть только за короткий промежуток времени. Мы продолжаем консультации, собираем информацию, анализируем ее. Знаю одно: никого насильно заставлять мы не можем.

(Константин Алексеев)