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Эдуард Безуглов: «Россия делает серьезные шаги в технологическом суверенитете на ближайшие 5-10 лет»

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Главный врач ЦСКА и председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов заявил, что Россия является полноценным участником мирового медицинского сообщества.

«Россия на протяжении многих десятилетий является полноценным участником мирового медицинского сообщества. Огромное количество технологий, которые обывателю неизвестны, были разработаны именно в России, применялись и в нашей стране, и других странах мира. И сегодня ничего не поменялось.

Все мы знаем, что государство вкладывает достаточно серьезные деньги в развитие науки и медицины. Конечно, можно сказать, что отдельно взятая страна всегда будет зависима от мирового медицинского сообщества, и это касается любой страны, просто потому что она одна, а другие — весь оставшийся мир. Но сейчас мы делаем очень серьезные шаги в технологическом суверенитете нашей страны на ближайшие 5-10 лет», — сказал Безуглов в документальном сериале «Про_Людей».

27 июня в Москве состоялся премьерный показ проекта об опыте импортозамещения в современной России. Сериал «Про_Людей» рассказывает о компаниях и производствах, молодых ученых и специалистах.

Эдуард Безуглов
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