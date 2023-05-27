Семак: «Хорошая игра с точки зрения движения и борьбы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 29-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

«Сочи» традиционно в этом сезоне хорошо играет дома. Касаемо нашей игры, не хватило взаимодействий, забитых мячей. Вроде бы контроль был неплохой — больше контролировали мяч, создавали моменты, били, но победить сегодня, к сожалению, не смогли. Ребята все старались. Причины понятные — кто-то находится в лучшей форме, кто-то — не в самой оптимальной ввиду отсутствия игрового тонуса. Хорошая игра с точки зрения движения и борьбы, но, к сожалению, победить сегодня не получилось. Отдохнем и будем готовиться к заключительному домашнему матчу сезона», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Сочи» в 29 турах чемпионата России набрал 38 очков и расположился на 10-й строчке. «Зенит», ранее досрочно ставший чемпионом РПЛ, имеет в активе 67 баллов.