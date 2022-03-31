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Семак: «Ни разу не слышал от Ловрена желания приостановить контракт с «Зенитом»

Сергей Семак рассказал о будущем защитника Ловрена в «Зените»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем защитника Деяна Ловрена в петербургском клубе.

— Появлялись разные сведения, что Ловрен может не вернуться в команду. В каком настроении он приехал?

— Разговаривают всегда много, но я ни разу не слышал от Ловрена желания приостановить контракт с «Зенитом». Для нашей команды ничего не изменилось. На сегодня точно в его планах ничего такого нет.

Ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие соглашений с российскими клубами. Легионеры могут заключать контракты с иностранными клубами без каких-либо санкций.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Деян Ловрен
0
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новый лимит на легионеров
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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