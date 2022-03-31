Семак: «Ни разу не слышал от Ловрена желания приостановить контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем защитника Деяна Ловрена в петербургском клубе.

— Появлялись разные сведения, что Ловрен может не вернуться в команду. В каком настроении он приехал?

— Разговаривают всегда много, но я ни разу не слышал от Ловрена желания приостановить контракт с «Зенитом». Для нашей команды ничего не изменилось. На сегодня точно в его планах ничего такого нет.

Ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие соглашений с российскими клубами. Легионеры могут заключать контракты с иностранными клубами без каких-либо санкций.