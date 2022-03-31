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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новый лимит на легионеров

Сергей Семак прокомментировал новый лимит на легионеров
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новый лимит на легионеров.

— РФС утвердил новый лимит — «13 легионеров в заявке и 8 на поле». Какая у вас реакция на это с учетом происходящих вокруг событий?

— Вообще сложно говорить о планах на будущее и о том, что будет. Что касается лимита, то именно этот формат давно обсуждался. Его приняли. Но кто из клубов будет использовать то количество мест, которые есть для иностранцев, посмотрим. По сути вряд ли что-то изменится. Все еще могут играть восемь легионеров. По опции, связанной с большим числом иностранцев, сказать что-либо сложно. Будет более правильно ответить на это ближе к концу сезона, когда будет ясен вопрос о выступлениях российских клубов и сборной на международной арене.

В заявке на сезон может быть не более 13 игроков, считающихся легионерами, и не менее 12 российских футболистов, четыре из которых должны быть воспитанниками клуба.

Сергей Семак
ФК Зенит
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