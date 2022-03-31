Ловрен пропустит матч против «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник Деян Ловрен пропустит матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Все ли футболисты вернулись из-за рубежа? Когда вернется Барриос? Кто точно не сыграет с «Сочи»?

— Ничего по травмированным не изменилось. Не примет участие в матче Ловрен, который проводит обследование. Нужно понять дополнительные методы лечения и восстановления. Барриос и Юри Алберто должны прилететь завтра. Крицюк продолжает реабилитацию, Одоевский тоже. Пока они не готовы.

Вчера, 30 марта «СЭ» сообщал, что участие Ловрена в игре с «Сочи» маловероятно, поскольку 32-летний хорват все еще не восстановился от травмы, полученной в конце зимних сборов.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля, начало — в 19.00 (мск).