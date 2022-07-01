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Семак рассказал, какую роль Кассьерра будет играть в «Зените»

Антон Иванов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание нападающего Матео Кассьерры.

— Матео Кассьерра подписал контракт с «Зенитом». Какую роль он будет играть в команде и поедет ли он на матч с "Црвеной"?

— У него будет одна роль — нападающий команды. Думаю, что это не тот игрок, который может играть на нескольких позициях. Сейчас главное разобраться, насколько он готов играть. Мы планируем, что он все-таки полетит с нами на этот матч. По поводу того, сколько сыграет, будем отталкиваться от его пройденных тестов.

— Как проходят первые дни Матео в «Зените»? Как он себя чувствует в команде?

— Сегодня он проводит с нами первый день. Вчера он только подписал контракт. Сегодня у Матео первый тренировочный день. Посмотрим, я не думаю, что у него будут какие-то проблемы с адаптацией в нашей команде. У него есть и Барриос, и еще пару игроков и Латинской Америки. Он прекрасно говорит на английском языке. Это облегчает контакт между российскими игроками. Я не вижу проблем в его адаптации. Ему нужно просто понять некоторым тренерские требования и сыграться с партнерами, вот и все. Думаю, что он быстро вольется в нашу команду.

В четверг, 30 июня, петербургский клуб объявил о подписании 25-летнего колумбийца. Контракт с нападающим был подписан по схеме «3+1».

В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 23 матчах за «Сочи».

Матео Кассьерра
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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