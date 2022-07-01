Семак рассказал, какую роль Кассьерра будет играть в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание нападающего Матео Кассьерры.
— Матео Кассьерра подписал контракт с «Зенитом». Какую роль он будет играть в команде и поедет ли он на матч с "Црвеной"?
— У него будет одна роль — нападающий команды. Думаю, что это не тот игрок, который может играть на нескольких позициях. Сейчас главное разобраться, насколько он готов играть. Мы планируем, что он все-таки полетит с нами на этот матч. По поводу того, сколько сыграет, будем отталкиваться от его пройденных тестов.
— Как проходят первые дни Матео в «Зените»? Как он себя чувствует в команде?
— Сегодня он проводит с нами первый день. Вчера он только подписал контракт. Сегодня у Матео первый тренировочный день. Посмотрим, я не думаю, что у него будут какие-то проблемы с адаптацией в нашей команде. У него есть и Барриос, и еще пару игроков и Латинской Америки. Он прекрасно говорит на английском языке. Это облегчает контакт между российскими игроками. Я не вижу проблем в его адаптации. Ему нужно просто понять некоторым тренерские требования и сыграться с партнерами, вот и все. Думаю, что он быстро вольется в нашу команду.
В четверг, 30 июня, петербургский клуб объявил о подписании 25-летнего колумбийца. Контракт с нападающим был подписан по схеме «3+1».
В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 23 матчах за «Сочи».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -