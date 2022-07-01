Родригао: «Меня очень хорошо приняли в России, поэтому не хочу никуда уезжать»

Защитник «Сочи» Родригао рассказал, почему принял решение остаться в России.

«Я комфортно чувствую себя в России и в «Сочи». Меня очень хорошо приняли, поэтому не хочу никуда уезжать. Пока семья не жалуется, что я живу в России, и эта ситуация не создает никому проблем, буду продолжать играть здесь» — приводит слова Родригао «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что на Родригао претендует «Зенит».

26-летний бразилец выступает за «Сочи» с июля 2021 года. В минувшем сезоне Родригао провел за команду 31 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.