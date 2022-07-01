Адамов: «Матч с «Црвеной Звездой» будет хорошей проверкой для «Зенита»
Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал о подготовке к товарищескому матчу с «Црвеной Звездой».
— «Црвена Звезда», конечно же, сильный соперник, — сказал Адамов. — Они очень часто участвуют в Лиге чемпионов. Это будет хорошая проверка для нашей команды.
— Сегодня у Бакаева день рождения. Мы знаем, что вы с ним хорошо общаетесь. Как вы поздравили Зелимхана?
— Еще не успел его поздравить. Подарок будет попозже. Не могу вам сказать, что я приготовил для него, это секрет.
Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет 3 июля в Сочи и начнется в 20:00 мск.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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