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Адамов: «Матч с «Црвеной Звездой» будет хорошей проверкой для «Зенита»

Антон Иванов
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал о подготовке к товарищескому матчу с «Црвеной Звездой».

— «Црвена Звезда», конечно же, сильный соперник, — сказал Адамов. — Они очень часто участвуют в Лиге чемпионов. Это будет хорошая проверка для нашей команды.

— Сегодня у Бакаева день рождения. Мы знаем, что вы с ним хорошо общаетесь. Как вы поздравили Зелимхана?

— Еще не успел его поздравить. Подарок будет попозже. Не могу вам сказать, что я приготовил для него, это секрет.

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет 3 июля в Сочи и начнется в 20:00 мск.

Арсен Адамов
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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