Семак — о матче с «Факелом»: «Какая недооценка? Во втором тайме вообще три раза дали сопернику перейти центр поля»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).
— Тяжелый матч на тяжелом поле, но с точки зрения игры претензий к футболистам нет, за исключением стандартных положений, где мы сыграли не так внимательно, как нам хотелось бы. В остальном — то преимущество, которым владели, моменты, которые создавали, конечно, нужно забивать и реализовывать. Очень хорошие моменты были и у Малкома, и в целом было достаточно моментов, несмотря на то, что на таком поле их было сложно создавать. Тем не менее, создавали, играли, контролировали мяч. С точки зрения игры — она была неплохая, с точки зрения результата — могло быть и лучше. Для нас нет никакого результата, который бы нас устраивал, кроме победы. Будем готовиться к следующему матчу.
— Нет ощущения, что два очка вы потеряли, играя вничью сами с собой при некотором попустительстве хозяев поля? Я говорю о недооценке.
— Нет, конечно. Какая недооценка? Во втором тайме вообще три раза дали сопернику перейти центр поля, это же тоже нужно давление, необходимо двигаться, чтобы иметь такое огромное преимущество, которое у нас было. Но, к сожалению, играть низом, тонко на таком поле, несомненно, сложно, а иногда просто невозможно. То, что могли, думаю, сделали. К ребятам претензий нет. Исходя из поля, обороняться гораздо проще, чем что-либо создавать. Повторюсь, сама игра нашей команды, за исключением некоторых моментов со стандартами, устроила. К сожалению, у «Факела» одна задача была — защищать ворота, об атаке они не думали. Любая потеря очков нас расстраивает.
— Иностранцы, которые прибывают помаленечку, об их форме несколько слов? Имею в виду тех, кто прилетели позже, уставшие...
— Из тех, кто прилетел, у Барриоса достаточно сложный режим, ему приходится больше всех летать. Думаю, он привык, адаптируется. Что касается перелетов и перемещений, на сегодняшней игре это абсолютно не сказалось. У нас было время для подготовки к матчу. Все чувствовали себя нормально, двигались хорошо. Не могу сказать, что кто-то сегодня выглядел физически уставшим и несвежим. Двигались хорошо и играли неплохо.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1