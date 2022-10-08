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8 октября, 17:38

Сергей Семак ответил на вопрос про возможный спад в игре «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1) ответил на вопрос про возможный спад питерской команды.

— Кубковый матч с «Факелом» проще?

— Мы играли дома, поле было лучше. Хоть и другим составом, но мы и создали, и забили. Тогда мы забили со стандарта, при том, что не было явных моментов. Сегодня после стандартов прекрасные моменты были и у Малкома, и Кассьерра, когда сбрасывал, и Ловрен не попал по мячу. Шикарный розыгрыш, но, к сожалению, не забили. Но это футбол, такое бывает.

— Было поражение от «Спартака» 0:3, теперь ничья с «Факелом». Можно говорить о каком-то спаде?

— Не думаю. Была хорошая победа над «Ростовом». Сегодня выездной матч, который мы тоже хорошо играли. Спад можно рассматривать с точки зрения результата и качества игры. Качеством игры на таком поле я удовлетворен, играли хорошо сегодня. Результат — это футбол, невозможно все время выигрывать. Ни одной команде, даже топ-клубам в лице того же «Реала», который играет дома и теряет очки с «Осасуной». Естественно, каждая команда против нас настраивается максимально, и нам нужно более стабильно пройти турнир, что мы и стараемся делать. Никакого спада не вижу. Не так, как хотелось бы в идеале, но хорошая и качественная игра с нашей стороны.

— Отсутствие еврокубков ощутимо в мотивации, настрое, эмоциях, подготовке?

— Еврокубки — это бонус за хорошее выступление в чемпионате. Что касается нашей игры и качества, самоотдачи, движения, того количества очков, которое мы набрали, и как играем в чемпионате России — это не отражается на состоянии игроков, они так же мотивированы. Они делают максимум того, что должны делать, выполнять это все профессионально. Конечно, всем хочется играть, услышать гимн Лиги чемпионов. Для любого футболиста, любого спортсмена — это праздник. К сожалению, не от нас все зависит.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-08-sergey-semak-net-nikakogo-rezultata-kotoryy-by-nas-ustraival-krome-pobedy.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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