35-летний полузащитник «Зенита» Ерохин заявил, что сохраняет мотивацию продолжать карьеру

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, у которого летом истекает контракт с клубом, ответил на вопрос о своем будущем.

«Продление контракта? Все в процессе, ничего нового пока не могу сказать. У меня еще, конечно, есть мотивация играть. Хочется играть. Что касается сборной, то мы не общались с Валерием Георгиевичем [Карпиным], я для себя дверь в сборную не закрывал», — цитирует Ерохина ТАСС.

Ерохину 35 лет. Он выступает за «Зенит» с 2017 года. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем кубка страны.