Главный тренер «Урала» ждет усиления состава команды в летнее трансферное окно
18:57
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем третьего тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» отметил, что еще ждет усиления состава команды в летнее трансферное окно.
«Пришли молодые и перспективные ребята. Но им нужно время. Это наше будущее.
Хотелось бы, конечно, ждать опытного игрока. Посмотрим, как это будет выглядеть на самом деле. Продолжаем работать», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».
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