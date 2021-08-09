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Главный тренер «Урала» ждет усиления состава команды в летнее трансферное окно

18:57
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем третьего тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» отметил, что еще ждет усиления состава команды в летнее трансферное окно.

«Пришли молодые и перспективные ребята. Но им нужно время. Это наше будущее.

Хотелось бы, конечно, ждать опытного игрока. Посмотрим, как это будет выглядеть на самом деле. Продолжаем работать», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».

Сочи - Урал

 

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Иван Шитик все материалы автора

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