Главный тренер «Торпедо» Клотет приглашен на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет приглашен на заседание.

«Рассмотрим удаление главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета за оскорбительный жест и выражение в адрес официальных лиц матча. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Клотет получил красную карточку в конце первого тайма 23-го тура РПЛ «Торпедо» со «Спартаком» (1:2). После финального свистка тренер, проходя мимо судей, плюнул.