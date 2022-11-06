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Талалаев: «Когда плохо, то нужно откровенно сказать, что плохо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

— Когда плохо, то нужно откровенно сказать, что плохо. Первый тайм мы провалили. Давно не было такой неосмысленной, разобранной игры в исполнении команд, особенно моей — пропустили гол со стандарта, когда «Крылья» не так уж и сильны в этом компоненте. Наоборот, это мы рассчитывали забивать со стандартов! У соперника самое опасное в стандартах — это контратаки, и об этом мы предупреждали команду. Во втором тайме были моменты: например, Чурич должен был один точно забивать. Тогда могло сложиться все немного иначе. Но на сегодняшний день соперник предложил нам такую скорость работы с мячом, с которой мы пока не готовы работать. Это объективно.

— В матче с «Крыльями Советов» можно было уверенно брать очки. Почему не удалось настроить команду?

— Мы в таком положении, что очки нужно брать в каждом матче. Мы делали всевозможные попытки в каждом из поединков, вы видели. И мы были близки к этому. А сегодня, наоборот, далеки. Понимаю, есть стратегия, по которой можно определить равных по уровню игры соперников и пытаться бороться только с ними, а на остальных ставить эксперименты. Но мы не будем идти по такому пути, так как наш тренерский штаб ставит задачу совершенствовать игру и улучшать футболистов от матча к матчу. Если бы я смог ответить, почему не удалось настроить игроков, мы бы вышли не так, как вышли сегодня. Усилия прикладывались, были индивидуальные собеседования. Сегодня все понимали, что набери мы 3 очка, останется один шаг, и можно было бы с другим настроением уходить на перерыв. У ребят есть это понимание. Может быть, мы с тренерами выбрали неправильную тактику. Но что выбрали, то выбрали. Мы отталкивались от себя. Есть такое понятие как «пресыщение работой». Сейчас мы в таком моменте. Шли-шли, наблюдалось поступательное движение вперед и в играх, и в тренировках. Такое бывает.

— Команда стала играть быстрее и агрессивнее, но в защитной линии... Будет ли возможность для обновления состава?

— Давайте я дам ответ после встречи с руководством после трех оставшихся игр. На сегодня мои футболисты прибавили в движении, борьбе и в агрессии. А вот в исполнительском мастерстве им немного не хватает. Ошибки в нашей штрафной также ярко видны, как и в чужой. Мы можем не замечать, что в середине происходит. Но, по моему мнению, Караев после столкновения вратаря с Савичем бил в пустые ворота. Забей гол сначала или с добивания... Чурич бил с линии вратарской и потом с 6 метров головой. Тогда бы мы могли вести разговор конструктивно. Команда ни одного гола не забила с игры. Выделять какую-то одну зону, где нужны изменения, неправильно. Сейчас нужно погрызться с «Зенитом» за очки, насколько хватит сил.

Источник: https://torpedo.ru/news/44643/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Андрей Талалаев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
0
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3
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4
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5
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