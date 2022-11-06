Талалаев: «Когда плохо, то нужно откровенно сказать, что плохо»
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).
— Когда плохо, то нужно откровенно сказать, что плохо. Первый тайм мы провалили. Давно не было такой неосмысленной, разобранной игры в исполнении команд, особенно моей — пропустили гол со стандарта, когда «Крылья» не так уж и сильны в этом компоненте. Наоборот, это мы рассчитывали забивать со стандартов! У соперника самое опасное в стандартах — это контратаки, и об этом мы предупреждали команду. Во втором тайме были моменты: например, Чурич должен был один точно забивать. Тогда могло сложиться все немного иначе. Но на сегодняшний день соперник предложил нам такую скорость работы с мячом, с которой мы пока не готовы работать. Это объективно.
— В матче с «Крыльями Советов» можно было уверенно брать очки. Почему не удалось настроить команду?
— Мы в таком положении, что очки нужно брать в каждом матче. Мы делали всевозможные попытки в каждом из поединков, вы видели. И мы были близки к этому. А сегодня, наоборот, далеки. Понимаю, есть стратегия, по которой можно определить равных по уровню игры соперников и пытаться бороться только с ними, а на остальных ставить эксперименты. Но мы не будем идти по такому пути, так как наш тренерский штаб ставит задачу совершенствовать игру и улучшать футболистов от матча к матчу. Если бы я смог ответить, почему не удалось настроить игроков, мы бы вышли не так, как вышли сегодня. Усилия прикладывались, были индивидуальные собеседования. Сегодня все понимали, что набери мы 3 очка, останется один шаг, и можно было бы с другим настроением уходить на перерыв. У ребят есть это понимание. Может быть, мы с тренерами выбрали неправильную тактику. Но что выбрали, то выбрали. Мы отталкивались от себя. Есть такое понятие как «пресыщение работой». Сейчас мы в таком моменте. Шли-шли, наблюдалось поступательное движение вперед и в играх, и в тренировках. Такое бывает.
— Команда стала играть быстрее и агрессивнее, но в защитной линии... Будет ли возможность для обновления состава?
— Давайте я дам ответ после встречи с руководством после трех оставшихся игр. На сегодня мои футболисты прибавили в движении, борьбе и в агрессии. А вот в исполнительском мастерстве им немного не хватает. Ошибки в нашей штрафной также ярко видны, как и в чужой. Мы можем не замечать, что в середине происходит. Но, по моему мнению, Караев после столкновения вратаря с Савичем бил в пустые ворота. Забей гол сначала или с добивания... Чурич бил с линии вратарской и потом с 6 метров головой. Тогда бы мы могли вести разговор конструктивно. Команда ни одного гола не забила с игры. Выделять какую-то одну зону, где нужны изменения, неправильно. Сейчас нужно погрызться с «Зенитом» за очки, насколько хватит сил.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|0 : 2
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2