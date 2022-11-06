Источник: Чистяков готов пройти проверку на детекторе лжи после матча с «Ахматом»

В руководстве «Зенита» подозревают защитника Дмитрия Чистякова в «намеренно плохой игре» в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2), утверждает Eurostavka.ru.

«Конкретной информации никакой нет. Никто Диме не объявлял это. Был разговор с Медведевым, где ему попытались преподнести, что он намеренно плохо сыграл с «Ахматом». На что он сказал, что готов пройти детектор лжи, все, что угодно», — сообщил источник издания.

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.