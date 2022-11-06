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Осинькин: «Торпедо» некуда отступать, им нужны очки. Мы понимали, что будет давление»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).

— Мы понимали, какой будет настрой у хозяев. Понимали, что перед большим перерывом, игра будет агрессивная. «Торпедо» некуда отступать, им нужны очки. Мы понимали, что будет давление. Мы готовились его выдержать, готовились так, чтобы получить свои моменты. Где-то это удалось. Большую часть матча мы вели. Но легкой эту победу не назвать. Мы с ребятами говорили о том, что мы успокоились, слишком много отдали мяча. Наш контроль должен быть лучше. Потерь должно быть меньше. Напряжение было большое, отдам должное хозяевам. При 0:2 они не бросили играть. У них были моменты.

— Было впечатление, что победа далась легко «Крыльям».

— 2:0 — комфортный счет, учитывая, что мы забили в начале второго тайма быстрый гол. Соперник был медленнее нас, в такой игре могли иметь шансы после контратак. Мы уже сдерживали и Ежова, и Пиняева. Рома долгое время пропустил, более 3 недель, у Сергея болело горло на неделе, без температуры, но все-таки. Мы их придерживали. Наверное, мы могли еще агрессивнее играть в атаку, но в силу различных причин, игра сложилась так. Да, мы могли играть лучше, играть надежнее.

— Команда играющая. Что мешает находиться на более высоком месте? В чем вы видите возможность усиления в качестве игры?

— Мы уже говорили, что реализация нас подводит. Мы не на своем месте. Значит, мы не все делаем идеально. Мы по ожидаемым очкам занимаем 4-5 место. Но как команда, организованная, стрессоустойчивая, мы ещё не вышли на прошлогодний уровень. У нас сегодня играли два футболиста 2003 года, один 2004-го. У нас нет ветеранов. Эти игроки растут чуть быстрее, чем взрослые и опытные. Наш прогресс для меня очевиден. Мы найдем возможность стать сильнее. Сможем выдерживать борьбу, играть на более высокой скорости. РПЛ — очень хорошая лига, очень конкурентная.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1499.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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19%

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ФК Крылья Советов (Самара)
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Игорь Осинькин
0
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
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 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
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