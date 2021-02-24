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Главный тренер «Тамбова» отказался приглашать в команду Быстрова и Павлюченко

11:58

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отказался от идеи пригласить в команду бывших футболистов сборной России Владимира Быстрова и Романа Павлюченко, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клубу предлагали подписать этих игроков, но тренерский штаб отказался от данных кандидатур. Сообщается, что Первушина смутили возраст футболистов и их физические кондиции.

39-летний Павлюченко выступает за команду ПФЛ «Знамя» из Ногинска. Последним клубом 37-летнего Быстрова был «Тосно», игрок ушел из команды в июле 2018 года.

«Тамбов» испытывал финансовые проблемы, из-за которых мог сняться с розыгрыша чемпионата России-2020/21, однако 19 февраля стало известно, что клуб получил средства для погашения долгов и сможет завершить сезон.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-tambova-otkazalsya-ot-priglasheniya-by-strova-i-pavlyuchenko/

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