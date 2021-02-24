Урунов определился с номером в «Уфе»

Полузащитник Остон Урунов определился с номером, под которым будет выступать за «Уфу».

20-летний узбек будет играть за команду из Башкортостана под номером «10».

Остон Урунов будет играть в этом сезоне в «Уфе» под номером 10 ? pic.twitter.com/k08ueYVfmI — ФК УФА (@UfaFc) February 24, 2021

20 февраля стало известно, что футболист перешел в «Уфу» на правах аренды из «Спартака» до конца сезона-2020/21. Летом 2020 года «Спартак» купил Урунова у «Уфы», подписав с игроком долгосрочный контракт. В нынешнем сезоне футболист провел 9 матчей и забил 1 гол.