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Урунов определился с номером в «Уфе»

11:25
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Полузащитник Остон Урунов определился с номером, под которым будет выступать за «Уфу».

20-летний узбек будет играть за команду из Башкортостана под номером «10».

20 февраля стало известно, что футболист перешел в «Уфу» на правах аренды из «Спартака» до конца сезона-2020/21. Летом 2020 года «Спартак» купил Урунова у «Уфы», подписав с игроком долгосрочный контракт. В нынешнем сезоне футболист провел 9 матчей и забил 1 гол.

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