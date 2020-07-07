Главный тренер «Тамбова»: «Круто обыграть «Спартак»
7 июля 2020, 18:27
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от встречи 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.
— Настраиваемся на битву, очки нужны как нам, так и сопернику, — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер». — Ждем непростой поединок, победит сильнейший.
— В каком эмоциональном состоянии команда? Все-таки обыграли «Спартак» в прошедшем туре, это очень круто.
— Да, это круто, но сейчас разницы нет, нам нужно набирать очки. Эмоциональный фон улучшился, но радоваться некогда, игры одна за другой. Не тренируемся, только восстанавливаем, о форме какой-то говорить сложно, на морально-волевых доигрываем.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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