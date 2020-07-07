Главный тренер «Тамбова»: «Круто обыграть «Спартак»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от встречи 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.

— Настраиваемся на битву, очки нужны как нам, так и сопернику, — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер». — Ждем непростой поединок, победит сильнейший.

— В каком эмоциональном состоянии команда? Все-таки обыграли «Спартак» в прошедшем туре, это очень круто.

— Да, это круто, но сейчас разницы нет, нам нужно набирать очки. Эмоциональный фон улучшился, но радоваться некогда, игры одна за другой. Не тренируемся, только восстанавливаем, о форме какой-то говорить сложно, на морально-волевых доигрываем.

Тамбов — Ахмат