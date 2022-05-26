Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» заявил, что политические ситуации не должны смешиваться со спортом.

«Не могу отвечать за других людей и их решения. Не могу залезть им в голову и понять причины, по которым они покинули страну. Я был и остаюсь убежденным в том, что решение остаться здесь несет посыл к миру. На мой взгляд, политические ситуации не должны смешиваться со спортом. Как сказал президент УЕФА Александер Чеферин, спорт должен быть в стороне от политики. Он должен объединять. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Ваноли «СЭ».

49-летний Ваноли стал тренером красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала 10-й в Тинькофф РПЛ.

Полностью интервью Ваноли — утром в «СЭ»