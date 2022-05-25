Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

25 мая, 23:55

Кержаков — о чемпионское гонке в РПЛ в этом сезоне: «В мыслях было, что «Динамо» отвалится в последних турах»

Кержаков рассказал о чемпионской гонке к текущем сезоне и об импульсе перед четырьмя подряд победами в РПЛ
Читать «СЭ» в

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о чемпионстве «Зенита» в сезоне-2021/22.

Клуб из Санкт-Петербурга одержал четвертую подряд победу в Тинькофф РПЛ.

— Со стороны, глядя на выступление «Зенита» в этом сезоне, складывается ощущение, что выиграли чемпионат на классе. Действительно так легко?

— Это при том, что я максимально старался сохранить интригу до последних туров, — рассказал Кержаков в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Ну получается так — да. Но в принципе, в мыслях было, что «Динамо» отвалится в последних турах. Мои поздравления Шварцу (Сандро Шварц, главный тренер «Динамо», — Прим. «СЭ»), он действительно создал боеспособный и интересный коллектив. Еще могу выделить Самару, именно по футболу. И «Сочи», но команда уже приелась, так как она и в этом, в прошлом и в позапрошлом годах играли хорошо. Видно, что кайфуют от футбола. Но, что касается «Динамо» была мысль, что команда отвалится из-за недостатка опыта в борьбе в нужных матчах. Я думаю молодость взяла свое.

— Легендарная Зарема Салихова сказала, что есть «Зенит», а есть все остальные. Это правда, что есть «Зенит» и есть все остальные и в ближайшее время никто не подберется?

— Насчет будущего не знаю, посмотрим. Будущее нас ждет интересное, как я понимаю. Прошедшие четыре года это по факту так. Мы могли проиграть только сами себе. По поводу четырех чемпионств подряд: я думаю определяющим было первое. У нас была идея. И я думаю важную роль сыграл Артем. Без него этого чемпионства не было бы. Он приехал после чемпионата мира на взводе, на пике. У него горели глаза, он нас сплачивал, и мы все объединились вокруг него и вокруг идеи обязательно стать чемпионами. Я помню был матч в Казани, мы выиграли 1:0 и он вышел с заболеванием. Не буду говорить с каким: у него температура была. Артем вышел, отдал голевой пас. И потом все матчи пошли по накатанной.

Михаил Кержаков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Сандро Шварц
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михаил Кержаков — о влиянии брата Александра: «Когда выигрывал призы, говорили брат денежки проплатил»

Тренер «Спартака» Ваноли объяснил, почему не уехал из страны: «Решение остаться в России — посыл к миру»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости