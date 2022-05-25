Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о чемпионстве «Зенита» в сезоне-2021/22.

Клуб из Санкт-Петербурга одержал четвертую подряд победу в Тинькофф РПЛ.

— Со стороны, глядя на выступление «Зенита» в этом сезоне, складывается ощущение, что выиграли чемпионат на классе. Действительно так легко?

— Это при том, что я максимально старался сохранить интригу до последних туров, — рассказал Кержаков в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Ну получается так — да. Но в принципе, в мыслях было, что «Динамо» отвалится в последних турах. Мои поздравления Шварцу (Сандро Шварц, главный тренер «Динамо», — Прим. «СЭ»), он действительно создал боеспособный и интересный коллектив. Еще могу выделить Самару, именно по футболу. И «Сочи», но команда уже приелась, так как она и в этом, в прошлом и в позапрошлом годах играли хорошо. Видно, что кайфуют от футбола. Но, что касается «Динамо» была мысль, что команда отвалится из-за недостатка опыта в борьбе в нужных матчах. Я думаю молодость взяла свое.

— Легендарная Зарема Салихова сказала, что есть «Зенит», а есть все остальные. Это правда, что есть «Зенит» и есть все остальные и в ближайшее время никто не подберется?

— Насчет будущего не знаю, посмотрим. Будущее нас ждет интересное, как я понимаю. Прошедшие четыре года это по факту так. Мы могли проиграть только сами себе. По поводу четырех чемпионств подряд: я думаю определяющим было первое. У нас была идея. И я думаю важную роль сыграл Артем. Без него этого чемпионства не было бы. Он приехал после чемпионата мира на взводе, на пике. У него горели глаза, он нас сплачивал, и мы все объединились вокруг него и вокруг идеи обязательно стать чемпионами. Я помню был матч в Казани, мы выиграли 1:0 и он вышел с заболеванием. Не буду говорить с каким: у него температура была. Артем вышел, отдал голевой пас. И потом все матчи пошли по накатанной.