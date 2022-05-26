Ваноли оценил уровень судейства в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» оценил уровень судейства в российской премьер-лиге.

— Как бы вы одним словом охарактеризовали судейство в России?

— Так же, как и собственную работу: всегда есть к чему стремиться.