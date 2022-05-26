Ваноли отреагировал на судейство «Спартака»: «Мы должны быть выше решений арбитров»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» отреагировал на спорные решения арбитров в матчах красно-белых и на критику супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес судей и судейства.

«Я говорил футболистам, что мы должны быть выше всего: решений арбитров, возможных ошибок и так далее. Нельзя отрицать того, что судьи могут влиять на результаты матчей. Не только в России, но и в Европе. Что до ошибок в матчах со «Спартаком», многие были признаны официально. И игры, в которых эти ошибки были допущены, могли закончиться иначе. Так что я понимаю, о чем говорит Зарема. Все мы люди: и тренеры, и судьи, и игроки. Все могут ошибаться. И мы должны быть выше этого. Единственное, чего я не могу понять, это большое количество ошибок при просмотрах эпизодов. Опять же, я говорю не только о России, но о Европе в целом: с ВАР хватает сложностей», — сказал специалист.

Ранее Салихова часто выступала в СМИ с критикой судей, обслуживавших матчи «Спартака».