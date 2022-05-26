Ваноли: «Зенит» на сегодняшний день выше всех. Но разницу можно нивелировать»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» считает, что красно-белые способны выступать на уровне с «Зенитом» при условии должного отношения.

«Давайте будем реалистами — «Зенит» на сегодняшний день выше всех остальных. Но при должном отношении — и тактическом, и техническом, и командном, и психологическом, как мы показали в матче против этой команды — разницу можно нивелировать», — сказал Ваноли.

В сезоне-2021/22 «Спартак» под руководством Руя Витории проиграл «Зениту» в гостях со счетом 1:7. Ответный матч, состоявшийся в Москве, завершился со счетом 1:1. «Зенит», игравший уже в ранге чемпиона страны, спасся в компенсированное время благодаря голу с пенальти.