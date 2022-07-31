Аршавин допустил, что «Спартак» может стать конкурентом для «Зенита» в чемпионате России

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о конкурентах команды из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

«У «Зенита» может быть конкурент в лице «Спартака»? Возможно, и может. Но об этом говорить еще слишком рано. Прошло всего три тура. Посмотрим, как они будут выступать. Уровень игры? Пока рано его оценивать», — сказал Аршавин «СЭ».

После трех туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» и опережая ЦСКА по дополнительным показателям — у команд по 7 очков.