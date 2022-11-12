Кечинов раскритиковал Абаскаля за выбор стартового состава на дерби

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил победу красно-белых в матче против «Локомотива» (2:1) в рамках 17-го тура РПЛ.

«Была яркая игра. Дерби удалось. «Спартак» заслужил победу, они контролировали игру, хоть была нервная концовка. Не понял решение тренера поставить Николсона в стартовый состав. Может быть, у Соболева было какой-то небольшое повреждение. Зиньковскому нужно поймать темп, он хорошо выходит со скамейки, но в стартовом составе ему тяжело. Нужно больше ему больше времени и выпускать с первых минут», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ».

«Спартак» набрал 36 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Ростов» (35 очков).

«Локомотив» продлил безвыигрышную серию до четырех матчей. Команда остается на 14-м месте, имея в активе 13 очков.