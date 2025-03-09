Станкович: «Спустя 16 лет я вернулся в Казань и проиграл. Надеюсь, у меня будут еще возможности сыграть здесь»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, какой ему запомнилась Казань со времен его игровой карьеры.

— Вы уже бывали в Казани будучи игроком. Какими вам запомнились город и «Рубин» тогда?

— Конечно, я помню старый стадион, помню вид Кремля... Но, к сожалению, спустя 16 лет я вернулся сюда и проиграл. Надеюсь, у меня будет еще много возможностей сыграть здесь со своей командой. Посмотрим, как все сложится.

В воскресенье, 9 марта, «Спартак» на выезде уступил «Рубину» в матче 20-го тура РПЛ (1:2). Красно-белые с 40 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.