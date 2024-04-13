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Судейство

Сегодня, 17:25

«Краснодар» — «Зенит»: у судьи не было причин удалить Мостового. Иванов поступил правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 4-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» на поле возникла конфликтная ситуация с участием Лукаса Оласы и Андрея Мостового, в которой судья Сергей Иванов принял верное решение, не применив красную карточку.

Краснодарцу не понравилось поведение соперника, упавшего на газон. Он начал что-то высказывать зенитовцу и коснулся его головы. Мостовой сделал движение левой рукой и едва коснулся оппонента. Но Оласа упал и стал изображать сильнейшую боль, словно он получил удар в область шеи.

У судьи не было оснований для удаления Мостового — он и не стал показывать красную карточку.

Мурад Мусаев (&laquo;Краснодар&raquo;) и&nbsp;Сергей Семак (&laquo;Зенит&raquo;). «Краснодар» — «Зенит»: Оласа открыл счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
16
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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