«Краснодар» — «Зенит»: у судьи не было причин удалить Мостового. Иванов поступил правильно

На 4-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» на поле возникла конфликтная ситуация с участием Лукаса Оласы и Андрея Мостового, в которой судья Сергей Иванов принял верное решение, не применив красную карточку.

Краснодарцу не понравилось поведение соперника, упавшего на газон. Он начал что-то высказывать зенитовцу и коснулся его головы. Мостовой сделал движение левой рукой и едва коснулся оппонента. Но Оласа упал и стал изображать сильнейшую боль, словно он получил удар в область шеи.

У судьи не было оснований для удаления Мостового — он и не стал показывать красную карточку.