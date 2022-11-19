Точилин отреагировал на новость о возможном назначении Бердыева главным тренером «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером клуба.

«Бердыев сменит меня на посту тренера «Сочи»? Меня не уведомляли. Поэтому добро пожаловать! Не ко мне вопрос. Что тут комментировать», — сказал Точилин «СЭ».

19 ноября агент Тимур Гурцкая в Telegram-канале сообщил, что Бердыев может возглавить «Сочи». Данную информацию также подтвердили журналист Иван Карпов и автор «СЭ» Максим Никитин.

«Сочи» с 25 очками располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.