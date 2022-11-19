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Тренер Точилин — о Бердыеве в «Сочи»: «Добро пожаловать!»

Точилин отреагировал на новость о возможном назначении Бердыева главным тренером «Сочи»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Точилин.
Фото Виталий Тимкив

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером клуба.

«Бердыев сменит меня на посту тренера «Сочи»? Меня не уведомляли. Поэтому добро пожаловать! Не ко мне вопрос. Что тут комментировать», — сказал Точилин «СЭ».

19 ноября агент Тимур Гурцкая в Telegram-канале сообщил, что Бердыев может возглавить «Сочи». Данную информацию также подтвердили журналист Иван Карпов и автор «СЭ» Максим Никитин.

«Сочи» с 25 очками располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Александр Точилин
ФК Сочи
Курбан Бердыев
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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