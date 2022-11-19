Агент Сафонов: «Концепция игры Марцела Лички подходит «Краснодару»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Краснодар».

— У Лички есть контракт. «Оренбург» имеет право его держать. Думаю, что на какую-то компенсацию они договорятся. Запаса у них нет. Команда и не вылетит, и в медали не попадет.

— Правильно ли «Краснодар» поступает?

— Тренер подходит под концепцию и команда же частная. Человек покупает на свои деньги все, это его право. Это его ошибки, если они есть. Этот клуб — его игрушка, что хочет, то и делает.

— Получится ли у Лички в «Краснодаре»?

— Думаю, что да. Это тренер держит удар, что свойственно не каждому. Личка поступил порядочно, вывел команды в РПЛ, но они не смогли там участвовать, а он все равно на еще один сезон остался. Он своим отношением и работой заслужил к себе хорошего отношения. Концепция его игры подходит «Краснодару», — цитирует «Спорт День за Днем» Сафонова.

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Его контракт с командой действует до конца июня 2023 года.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров сезона-2022/23.