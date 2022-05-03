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Евсеев поддержал и пожелал выздоровления Беленову

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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поддержал вратаря «Уфы» Александра Беленова, который получил травму в матче чемпионата России.

«Смотрел игру «Уфы» с «Химками», видел как Беленов получил травму. Грубая игра, прыжок не в сторону передачи, а прямо во вратаря. Сыграл голеностоп, опоры не было, а от этого сыграло и колено. Опухоль может долго не спадать, надо будет выкачивать кровь, жидкость, чтобы сделать МРТ. Знаю на себе, что это такое. Были травмы, связанные с коленями. В этом возрасте восстанавливать после травм, операций намного дольше.

Хочется пожелать Саше, чтобы все закончилось ушибами. Держаться, лечиться. Дождаться точного диагноза. В любом случае уверен, что на этом Беленов точку не ставит. Он собирался долго играть и будет играть. Жду его на поле», — написал Евсеев в своей соцсети.

Голкипер покинул поле на 15-й минуте матча с «Химками» (1:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ, вместо него вышел Антон Чичкан.

Беленов получил травму после грубого подката защитника химчан Эльмира Набиуллина. Вратарь смог уйти за пределы поля лишь при помощи врачей. Набиуллин получил прямую красную карточку за фол.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что Беленов пропустит как минимум три месяца.

Александр Беленов
Вадим Евсеев
РПЛ
ФК Уфа
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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