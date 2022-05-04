Обляков: «Все в наших руках, мы еще боремся за медали»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью тележурналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову бъяснил нестабильную игру команды в последних матчах.

«Мы всегда играем на победу, стараемся для болельщиков. К сожалению, в футболе так бывает. Не все получается так, как ты хочешь.

Все в наших руках, мы еще боремся за медали. Если выиграем все оставшиеся матчи, то будем в медалях.

За каждый матч даю три очка. Неважно, против кого ты играешь. Всегда нужно играть на максимуме возможностей. Осталось три игры. Но сейчас все мысли — о матче с «Сочи». Нужно побеждать здесь и сейчас», — сказал Обляков в эфире канала «Россия 24».

Встреча ЦСКА — «Сочи» пройдет 7 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».